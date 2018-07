Nuoto, Ryan Lochte sospeso fino a luglio 2019 dall’Usada per una trasfusione di sangue illecita

Ryan Lochte è stato sospeso dall’Usada (agenzia antidoping statunitense) fino al 24 luglio 2019 per una trasfusione di sangue non consentita. Ancora problemi quindi per il 33enne statunitense, che alle Olimpiadi di Rio 2016 aveva simulato una rapina in una stazione di servizio, che serviva per maschere gli atti vandalici fatti da lui e dai suoi compagni, e venne perciò sospeso per 10 mesi dalla federazione.

Lochte è stato inchiodato da una foto che lui stesso aveva pubblicato sui social lo scorso 25 maggio, in cui era immortalato mentre riceveva una trasfusione. L’Usada aveva quindi aperto subito un’inchiesta che ha appurato che lo statunitense ha ricevuto una trasfusione di un volume di sangue superiore ai 100 ml in 12 ore, quantità vietata se non con una speciale autorizzazione per motivi medici. Lochte, che in bacheca vanta sei ori, tre argenti e tre bronzi olimpici dovrà quindi saltare i campionati statunitensi di questa settimana in California, i Pan Pacifici di fine stagione e soprattutto i Mondiali del prossimo anno.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com