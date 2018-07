Motomondiale, GP Germania 2018: programma, orari e tv

Il Motomondiale fa tappa in Germania, per il nono appuntamento della stagione. Si corre al Sachsenring, seconda casa di Marc Marquez, che su questa pista domina in lungo ed in largo da anni. Una brutta notizia per tutti i suoi rivali che sperano di mettergli i bastoni tra le ruote prima della pausa estiva che si concluderà il 5 agosto con il Gran Premio della Repubblica Ceca. In tutte e tre le classi, comunque, saranno in palio punti pesanti sul tortuoso tracciato della Sassonia.

Il fine settimana del Gran Premio della Germania si disputerà tra il 13 e 15 luglio e sarà la giusta occasione, anche, per Francesco Bagnaia in Moto2, e per Jorge Martin in Moto3, per ribadire la propria prima posizione in classifica generale. Arrivare con un buon margine alla pausa estiva è l’obiettivo di tutti, e la pista del Sachsenring rappresenta sempre una sfida notevole per tutti i protagonisti, costretti a rimanere più in curva che in carena per cercare la massima velocità.

Il weekend di gara sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Sky, sul canale SkySport MotoGP (assieme a numerose repliche) che passa dal numero 208 al 207, mentre anche su TV8 sarà possibile seguire le differite di qualifiche e gare. Su smartphone, pc e tablet, invece, si potrà vedere il fine settimana tedesco tramite SkyGo (riservato ai soli abbonati).

OASport, come ogni altro appuntamento, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno e sessione, per non perdersi nemmeno un secondo del weekend del Sachsenring.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2018

La programmazione di SkySport MotoGP

Venerdì 13 luglio

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 14 luglio

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Domenica 15 luglio

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11-00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

