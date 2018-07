MotoGP, Casey Stoner: “Il Mondiale? Sarà dura per Andrea Dovizioso rientrare in gioco”

A margine di un incontro con la Nolan, l’azienda che gli ha fornito caschi per anni, Casey Stoner ha espresso il suo giudizio sull’andamento del Mondiale 2018 di MotoGP, da osservatore interessato, essendo collaudatore della Ducati.

Ebbene, il due volte campione del mondo della classe regina, in sella alla Rossa ed alla Honda, non dà molte speranze ad Andrea Dovizioso, attardato di 61 punti nei confronti di Marc Marquez, leader della graduatoria generale: “Credo che per Dovizioso sarà quasi impossibile rientrare in gioco. Ha fatto un paio di errori e poi è stato anche sfortunato a Jerez. Senza questo, i risultati sarebbero stati di gran lunga migliori. Tuttavia ha ancora il potenziale per vincere alcune gare e avvicinarsi alla seconda e terza posizione“, ha dichiarato l’australiano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Non poteva mancare anche la domanda su Valentino Rossi, attualmente secondo nella classifica a 41 lunghezze dal vertice: “Penso che la sua posizione e quella di Vinales (terzo ndr.) siano superiori al reale potenziale della Yamaha. Infatti non hanno ancora vinto. Comunque la stagione è ancora lunga, possono succedere tante cose. Speriamo che i piloti Ducati possano colmare il divario, anche se Marquez sta guidando molto bene ed è chiaramente il migliore“, ha sottolineato Casey.

Riguardo al suo ritorno in sella alla GP18, Stoner è ancora convalescente dopo l’intervento chirurgico cui si è sottoposto nel febbraio scorso alla spalla destra, un problema che risale al brutto incidente nel 2015 nel corso della 8 Ore di Suzuka, quindi bisognerà aspettare ancora: “Dipende da quanto durerà ancora la convalescenza e dalle esigenze della squadra. Credo che potrebbe essere a novembre, a settembre tornerò ad allenarmi“.

