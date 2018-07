Mondiali 2018, l’infortunio di Cavani è piuttosto serio. Quasi certa l’assenza in Uruguay-Francia

L’entusiasmo per la qualificazione ai quarti di finale si è un po’ affievolito in casa Uruguay. I primi accertamenti svolti da Edinson Cavani, infortunatosi nel match vinto contro il Portogallo (doppietta del Matador), non portano buone notizie. Per l’attaccante, che attende il risultato dell’ecografia, si dovrebbe trattare di rottura fibrillare del gemello della gamba destra.

Una diagnosi che renderebbe impossibile la presenza nella partita di venerdì con la Francia e che potrebbe tenerlo fuori anche per gli eventuali impegni successivi della Celeste, in caso di vittoria. Un quadro, dunque, negativo che però la punta uruguaiana sembra accogliere con tranquillità, guardando il suo profilo Instagram in un video che lo ritrae a bere con alcuni compagni di squadra: “Sono seduto qui sul divano, insieme ai miei amici, e prendiamo un mate gigante. Un saluto a tutto il popolo e forza Uruguay”.

Di sicuro, se l’attaccante del PSG non dovesse esserci, come pare, sarebbe un’assenza molto pesante che favorirebbe la squadra di Deschamps.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com