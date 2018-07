Matteo Berrettini vs Roberto Bautista, Finale ATP Gstaad 250: data, programma, orario d’inizio e tv. L’azzurro cerca l’impresa!

Matteo Berrettini affronterà Roberto Bautista-Augut nella Finale del torneo di Gstaad, ATP 250 sulla terra rossa della località svizzera. Il 22enne romano ha sconfitto l’estone Zopp con una prestazione davvero di lusso e ora sfiderà l’ostico spagnolo, capace di rimontare il serbo Djere. Si preannuncia una partita davvero molto ostica per l’italiano che però sta crescendo a dismisura e che ha tutte le carte in regola per poter lottare alla pari con l’iberico e sognare un grande trionfo in un torneo del massimo circuito.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Berrettini-Bautista, Finale del torneo di Gstaad. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming sul sito di Supertennis.

DOMENICA 29 LUGLIO:

11.30 Matteo Berrettini vs Roberto Bautista-Agut

BERRETTINI-BAUTISTA: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prevista la diretta tv su Supertennis e diretta streaming sul sito internet di Supertennis.













Foto: Claudio Bosco