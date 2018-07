LIVE Italia-Olanda, Europei hockey pista in DIRETTA: azzurri a caccia della terza vittoria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, valevole per la terza giornata del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruña (Spagna). Gli azzurri sfidano gli orange con l’obiettivo di blindare la qualificazione ai quarti di finale e rimanere in testa al girone a punteggio pieno aspettando gli scontri diretti contro Germania e Spagna, i quali stabiliranno le sorti del raggruppamento. L’Italia è reduce da due ottime prestazioni contro due nazionali modeste come Belgio e Inghilterra, in cui ha dimostrato di avere un ottimo gioco soprattutto nella fase offensiva. Il ct Massimo Mariotti punterà sicuramente sul capocannoniere della squadra Alessandro Verona e su Davide Banini, probabilmente i due giocatori più in forma di questa prima parte di torneo. L’avversaria odierna è sulla carta nettamente inferiore alla compagine tricolore, infatti sinora ha collezionato due sconfitte pesanti con Germania (5-1) e Spagna (14-1) e si trova in fondo alla classifica del gruppo B.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro, il quale comincerà alle ore 22:00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale di Italia-Olanda. (Foto: CERH – Cattini)

