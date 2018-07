LIVE F1, Prove libere 3 GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Bentrovati al sabato del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Silverstone è tempo di qualifiche, ma prima i protagonisti saranno impegnati nella terza sessione di prove libere, che serviranno per affinare i set up in vista del pomeriggio, quando si andrà a comporre la griglia di partenza.

La FP3 prenderà il via alle ore 12.00 italiane (le 11.00 inglesi) e ci permetterà di capire se quanto visto nella giornata di ieri corrisponde alla realtà. Dopo un primo turno di prove libere disputato in mattinata, e nel quale le Mercedes avevano fatto la voce grossa, nel pomeriggio le Ferrari hanno risposto alla grande, centrando il miglior tempo in assoluto con Sebastian Vettel e mettendo in mostra un passo gara davvero interessante. Il meteo, dominato da sole e caldo, sembra favorire le Rosse, mentre le Mercedes fanno maggiore fatica, sia a livello di gomme (nonostante siano presenti le ridotte di 0.4 millimetri) e di motore.

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna prenderà il via alle ore 12.00 e saranno sessanta minuti di capitale importanza. OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdervi nemmeno un secondo dell’avvicinamento alle qualifiche delle ore 15.00.













