Judo, Mondiali 2018, i possibili convocati per l’Italia

Tra l’Italia e il Mondiale di Baku c’è di mezzo un Grand Prix, quello di Zagabria, e poco più di un mese.

I convocati ufficiali ancora non ci sono, ma fare delle ipotesi alla luce dei risultati strepitosi dei Giochi del Mediterraneo e delle altre competizioni continentali invece si può.

Difficile immaginare che l’Italia possa fare a meno di Fabio Basile e di Edwige Gwend. In particolare l’atleta di Parma sembra essere la più in forma degli azzurri e l’oro iridato potrebbe essere assolutamente alla sua portata.

Nonostante l’esclusione dal Gran Prix di Zagabria difficile immaginare una mancata convocazione per la recuperata Odette Giuffrida. Finito il suo lungo calvario Giuffrida è tornata in forma per i Giochi del Mediterraneo e per l’appuntamento settembrino di Baku dovrebbe essere nuovamente al top della forma.

Per gli uomini a tenere alta la bandiera azzurra, oltre a Fabio Basile, saranno molto probabilmente la stellina Matteo Medves (-66 kg) e Nicholas Mungai (-90 kg), insieme a Manuel Lombardo (66 kg), Giuliano Loporchio (-100 kg) e, soprattutto, Elios Manzi (-66 kg).

Per le donne molto probabili le convocazioni di Miriam Boi (-57 kg), Carola Paissoni (-70 kg), Francesca Milani (-48 kg) e di Giorgia Stangherlin (-78 kg). A giocarsi le sue carte ci sarà anche Annalisa Calagreti nelle +78 kg.

Gli scenari che si profilano per la rassegna iridata di Baku sono tutti molto affascinanti e dimostrano uno stato di salute del judo tricolore ottimale. Sia i veterani che i giovani stanno dando dimostrazione di essere competitivi e lucidi su tutti i palcoscenici.

L’Italia che verrà – e che da oggi scenderà sul tatami di Zagabria – è un’Italia che potrà regalarci grandi soddisfazioni.













Foto: International Judo Federation