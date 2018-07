Hockey prato femminile, Mondiali 2018: risultati e classifiche. Grande spettacolo tra USA e Inghilterra

Giornata davvero molto intensa ai Mondiali di hockey su prato femminile in quel di Londra: la Germania beffa per 3-2 l’Argentina, mentre c’era tanta attesa per l’Inghilterra padrona di casa che ancora una volta deve accontentarsi del pareggio, questa volta con gli USA. A rischio addirittura il passaggio del turno per le beniamine di casa. Andiamo a rivivere la giornata odierna con i risultati e le classifiche aggiornate.

25 giugno

Pool C 18:00 GER – ARG 3 – 2 Pool B 20:00 USA – ENG 1 – 1

Classifiche

Pool A NED 1 1 0 0 7 0 7 0 0 3 ITA 1 1 0 0 3 0 3 0 0 3 CHN 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 0 KOR 1 0 0 1 0 7 -7 0 0 0

Pool B IRL 1 1 0 0 3 1 2 0 0 3 ENG 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 IND 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 USA 2 0 1 1 2 4 -2 0 0 1

Pool C GER 2 2 0 0 6 3 3 0 0 6 ARG 2 1 0 1 8 5 3 0 0 3 RSA 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 ESP 1 0 0 1 2 6 -4 0 0 0

Pool D AUS 2 1 1 0 3 2 1 0 0 4 NZL 2 1 0 1 5 4 1 0 0 3 JPN 2 1 0 1 4 4 0 0 0 3 BEL 2 0 1 1 2 4 -2 0 0 1

Foto: Corepics VOF / Shutterstock.com