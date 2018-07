Hockey prato femminile, Mondiali 2018: risultati e classifiche della prima giornata. Clamoroso pari per l’Inghilterra

Partiva come la seconda forza tra le favorite, aveva il vantaggio del pubblico di casa, ma forse si è fatta sentire troppo la pressione. Pareggio davvero rischioso per l’Inghilterra nell’esordio del Mondiale di hockey prato a Londra con l’India. Quattro gli incontri disputati in questa giornata d’esordio: andiamo a riviverli con tutti i risultati e le classifiche aggiornate.

Risultati prima giornata Mondiali hockey prato 2018

Pool C 12:00 GER – RSA 3 – 1 Pool B 14:00 ENG – IND 1 – 1 Pool B 18:00 USA – IRL 1 – 3 Pool D 20:00 AUS – JPN 3 – 2

Classifiche

Pool A CHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pool B IRL 1 1 0 0 3 1 2 0 0 3 ENG 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 IND 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 USA 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0

Pool C GER 1 1 0 0 3 1 2 0 0 3 ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RSA 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0

Pool D AUS 1 1 0 0 3 2 1 0 0 3 BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NZL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JPN 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0

Foto: Corepics VOF / Shutterstock.com