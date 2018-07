Hockey prato femminile, Mondiali 2018: il calendario e le date. Programma, orari e tv

Pochissimi giorni al via: la manifestazione più attesa per la nazionale femminile di hockey su prato è ai nastri di partenza, a breve scatteranno i Mondiali in quel di Londra. Andiamo a scoprire il calendario e le date con tutto il programma e gli orari (ricordiamo che il fuso orario in terra britannica è -1). Prevista, come di consueto, la diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Internazionale.

DATA INFO ORARIO SQUADRE 21 luglio Pool C 12:00 GER – RSA Pool B 14:00 ENG – IND Pool B 18:00 USA – IRL Pool D 20:00 AUS – JPN

22 luglio Pool A 11:00 CHN – ITA Pool C 13:00 ARG – ESP Pool A 17:00 NED – KOR Pool D 19:00 NZL – BEL 24 luglio Pool D 12:00 JPN – NZL Pool D 14:00 AUS – BEL

25 luglio Pool C 18:00 GER – ARG Pool B 20:00 USA – ENG 26 luglio Pool C 12:00 ESP – RSA Pool B 14:00 IND – IRL

27 luglio Pool A 18:00 CHN – NED Pool A 20:00 KOR – ITA 28 luglio Pool C 12:00 ESP – GER Pool C 14:00 ARG – RSA Pool D 18:00 JPN – BEL Pool D 20:00 NZL – AUS

29 luglio Pool A 11:00 KOR – CHN Pool A 13:00 NED – ITA Pool B 17:00 IND – USA Pool B 19:00 ENG – IRL 30 luglio Cross-over 18:00 – Cross-over 20:15 –

31 luglio Cross-over 18:00 – 1 agosto QF 18:00 – QF 20:15 –

2 agosto QF 18:00 – QF 20:15 – 4 agosto SF 1 14:00 – SF 2 16:30 –

5 agosto 3 / 4 14:00 – 1 / 2 16:30 –













