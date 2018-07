Golf, PGA Tour 2018: sfida tra USA e Corea del Sud nell’RBC Canadian Open, Dustin Johnson nel gruppo di testa

Volano via in quattro nell’RBC Canadian Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Glenn Abbey Golf Course di Oakville, in Canada.

Gli statunitensi Dustin Johnson e Kevin Tway e i sudcoreani Whee Kim e Byeong Hun An hanno fatto il vuoto rispetto al resto della comitiva e guidano la classifica con 17 colpi sotto il par.

Johnson, numero 1 del ranking, ha realizzato un terzo giro da favola in 65 colpi (-7) ed è riuscito a recuperare 5 posizioni con due birdie e un eagle tra le buche 14 e 16, affiancando i compagni di viaggio in quella che sembra sempre più una contesa tra USA e Corea del Sud.

Un ultimo giro da favola, dunque, attende i protagonisti del torneo canadese, che hanno acquisito quattro lunghezze di vantaggio sullo statunitense Hudson Swafford e sul sudafricano Rory Sabbatini, entrambi a quota -13 e costretti a compiere una grande rimonta per ambire ancora alla vittoria.

Al settimo posto, intanto, c’è un folto gruppo composto dagli statunitensi Johnson Wagner, Robert Garrigus, Chris Stroud e Joel Dahmen, dall’australiano Danny Lee e dal messicano Abraham Ancer, che ha eguagliato il miglior giro di giornata di Dustin Johnson e Tyler Duncan in 65 colpi e ha recuperato 37 posizioni, salendo nella top ten a quota -12.













Foto: Tony Bowler / Shutterstock.com