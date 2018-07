Giro di Vallonia, Fabio Aru sta tornando: oggi tappa sulle cotes, si aspetta l’azione del Cavaliere. Lo scatto di ieri…

Fabio Aru ieri ha battuto un colpo al Giro di Vallonia, ha attaccato nel finale e ha fatto capire di essere sul pezzo: il Cavaliere dei Quattro Mori sembra avere trovato la gamba giusta dopo il ritiro al Giro d’Italia e ha dato un segnale importante. Il sardo si sta cimentando nella piccola corsa a tappe in Belgio proprio per trovare la miglior forma possibile in vista dei grandi appuntamenti previsti per la seconda parte di stagione.

Ieri ci siamo gustati un antipasto ma tutti gli appassionati si aspettano un’altra dimostrazione da parte del capitano della UAE Emirates e la tappa odierna potrebbe essere perfetta: 170 chilometri da Chimay a La Roche-en-Ardenne con ben quatto cotes importanti negli ultimi 48 chilometri, due delle quali posizionate negli ultimi 20. Un percorso da classica dove davvero si potrebbe emergere: la Cote de Samrée (9 chilometri al 3,8% di pendenza media) e la Cote du Pied Mont (2,6 chilometri al 6,3%) potrebbero rappresentare un buon trampolino di lancio. Oggi Fabio Aru sarà della partita e risponderà ancora presente lungo la marcia di avvicinamento che conduce alla Vuelta e ai Mondiali di Innsbruck? La risposta nel tardo pomeriggio…













(foto Valerio Origo)