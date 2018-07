Giro di Vallonia 2018: oggi Fabio Aru torna in corsa. Sulle côte del Belgio il sardo vuole tornare protagonista

Oggi Fabio Aru sarà al via del Giro di Vallonia, breve corsa tappe che si svolge nell’omonima regione del Belgio. Il Cavaliere dei quattro mori dopo una prima parte di stagione da dimenticare, in cui ha toccato il fondo con il ritiro al Giro d’Italia, è pronto a tornare protagonista. Da oggi per il sardo inizia di fatto una nuova stagione, che ora vede nelle Vuelta e poi nel Mondiale, i due grandi obiettivi.

Il percorso del Giro di Vallonia presenta cinque tappe, tutte caratterizzate dalle tipiche côte belghe. La frazione odierna sarà adatta sulla carta alle ruote veloci, mentre la seconda e soprattutto la terza saranno le più impegnative, con salite più lunghe e dure, in cui Aru avrà modo di testare subito la condizione. Molto insidiosa anche la quarta tappa, con dei muri nel finale, mentre l’ultima vedrà di nuovo protagonisti i velocisti.

Trattandosi di una corsa di livello 2.HC, al via troveremo molte squadre continental e quindi il livello della startlist non sarà altissimo. I favoriti per la vittoria finale saranno il belga Tim Wellens e lo spagnolo Enric Mas. Se Aru sceglierà di curare subito la generale allora dovrà lottare con loro in salita per cercare il primato. L’obbiettivo principale per il sardo sarà comunque ritrovare il ritmo gara e soprattutto la fiducia nei propri mezzi.

Foto: Valerio Origo