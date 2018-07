F1, Test Ungheria 2018: programma, orari e tv. Il 31 luglio si torna a girare a Budapest

Il Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno sancisce l’avvio ufficiale delle vacanze estive per piloti e team, che si ritroveranno a Spa a fine agosto per il Gran Premio del Belgio. Prima, però, è ancora tempo di test per la F1. Sul tracciato di Budapest, infatti, sono previste due intense giornate di lavoro, l’ultimo sforzo per i protagonisti prima del “rompete le righe” vero e proprio.

L’Hungaroring, come la scorsa stagione, sarà scenario di due giornate di test, martedì 31 luglio e mercoledì primo agosto, che permetteranno alle scuderie di provare le ultime novità in vista di un finale di campionato che si annuncia quanto mai combattuto. Sulla pista magiara, che non richiede grande potenza a livello di motore, le vetture faranno esordire diverse migliorie soprattutto a livello aerodinamico, senza dimenticare le componenti che possono fare guadagnare centesimi e decimi preziosi, con le gomme in pole position.

Le due giornate dell’Hungaroring si snoderanno dalle ore 9.00 alle 18.00, e vedranno in pista diverse novità, con piloti di riserva che saranno spesso protagonisti, mentre non sarà della partita la Haas, che preferisce evitare la due-giorni magiara.

PROGRAMMA TEST F1 UNGHERIA 2018

Martedì 31 luglio

ore 9.00-18.00 TEST F1

Mercoledì primo agosto

ore 9.00-18.00 TEST F1

IN TV – Non sono previste dirette o repliche dei test dell’Hungaroring

OASport – Il nostro sito vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due giornate di test, per non perdersi nemmeno un secondo dell’azione sulla pista di Budapest

