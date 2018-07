F1, Test Ungheria 2018: date, programma, orari e tv

Prima di godersi le meritate vacanze estive, i piloti torneranno in pista martedì 31 luglio e mercoledì 1° agosto per una doppia giornata di test in Ungheria. Al termine del GP magiaro, si rimane nei pressi di Budapest per quello che sarà l’ultimo test stagionale: le scuderie avranno a disposizione 16 ore complessive per provare nuovi elementi, perfezionare il set-up delle proprie monoposto, ottimizzare il mezzo e migliorare le prestazioni in vista dell’ultima parte dell’anno. Dopo le ferie si ritornerà in pista a fine agosto con la doppietta Belgio-Italia che precede il tradizionale rush finale fuori dall’Europa: sarà in quella circostanza che la lotta tra Ferrari e Mercedes si infiammerà ulteriormente e che partirà la corsa verso il titolo iridato.

Nei due giorni di test sicuramente potremo ammirare diverse novità che magari verranno impiegate nelle gare successive e che magari risulteranno determinanti per la conquista del Mondiale. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton chiamati a un confronto a distanza per capire chi può averne di più negli ultimi mesi che decideranno chi sarà il Campione del Mondo per la quinta volta. Il Cavallino Rampante e le Frecce d’Argento lavoreranno alacremente per non farsi trovare impreparate e consegnare ai propri piloti delle monoposto eccellenti. Occhi ovviamente anche su Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e le Red Bull.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari dei test di Ungheria 2018, ultimi test stagionali del Mondiale F1. L’evento non prevede diretta tv e streaming, garantita la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 31 LUGLIO:

09.00-18.00 Test F1

MERCOLEDI’ 1° AGOSTO:

09.00-18.00 Test F1

COME SEGUIRE I TEST UNGHERIA 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING:

I test non prevedono copertura tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI