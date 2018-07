F1, Sebastian Vettel: due sorpassi da antologia, Hamilton e Bottas annichiliti. Fuoriclasse assoluto, il sogno Mondiale è concreto

Due manovre da antologia, due sorpassi che faranno sicuramente la storia di questo Mondiale F1, due azioni da vero Campione e degne di uno dei migliori piloti degli ultimi dieci anni. Sebastian Vettel si è dimostrato un vero e proprio fuoriclasse tra Austria e Gran Bretagna, surclassando le Mercedes con tutto il suo talento e mettendo in pista una superiorità schiacciante di una Ferrari che sta facendo sognare e che mette in crisi le Frecce d’Argento, mai abituate a dei corpo a corpo così avvincenti e palpitanti nell’era power unit.

L’estro e la fantasia del teutonico hanno fatto la differenza negli ultimi due Gran Premi: a Zeltweg ha sorpassato Lewis Hamilton in salita, prendendosi tutto l’interno e sverniciando il Campione del Mondo; a Silverstone ha tirato una staccata al fulmicotone su Valtteri Bottas, lo ha letteralmente sorpreso a cinque giri dal termine e si è preso una memorabile vittoria nella tana del nemico. Due sorpassi stellarI e da manuale che hanno certificato la grandezza di Sebastian Vettel, ormai sempre più idolo a Maranello e ora davvero sempre più in corsa per il Mondiale.

Gli ultimi sette giorni hanno davvero cambiato il volto al campionato: in Austria il tedesco si è preso il terzo posto e ha approfittato al meglio dei problemi meccanici del grande rivale (appiedato dopo 33 gare consecutive a punti), in Gran Bretagna ha trionfato contro ogni pronostico mettendo in fila gli avversari più quotati e prendendosi otto punti di vantaggio su Hamilton classifica generale. Si tratta di un buon gruzzoletto, nel giro di una settimana ha rifilato un break di 22 punti al rivale e ha ribaltato con classe al -14 che si era ritrovato dopo il complicato appuntamento in Francia, il primo del micidiale trittico di inizio estate.

Sebastian Vettel torna a casa ringalluzzito con questi due sorpassi che sicuramente faranno morale per il prosieguo della stagione e può guardare con maggiore ottimismo alla seconda parte di questo tiratissimo campionato in cui i colpi di scena sono davvero dietro l’angolo. Si ripartirà tra due settimane con il GP di Germania, proprio in casa del quattro volte Campione del Mondo che nel catino di Hockenheim proverà a riscrivere una nuova pagina di storia e a fare sognare la Ferrari sempre più in grande dopo due sorpassi che resteranno per sempre impressi nel mito della Formula Uno.













FOTOCATTAGNI