F1, scossone in casa Mercedes: lasciano Aldo Costa e Mark Ellis. L’ingegnere abbandona dopo sette anni di trionfi

Scossone in seno al reparto corse della Mercedes. Aldo Costa, infatti, ha deciso di passare al ruolo di consulente tecnico del team di Brackley a partire dal 2019: l’ingegnere, responsabile del Progetto e Sviluppo della scuderia, ha scelto di trascorrere più tempo con la famiglia in Italia dopo sette stagioni intensissime durante le quali ha vinto otto titoli mondiali. Lascia anche il Performance Director Mark Ellis che si è preso un anno sabbatico.

Subentreranno John Howen (che risponderà al direttore tecnico James Allison) e Loic Serra. Il team sta affrontando uno dei momenti più complicati delle ultime stagioni, braccata da una Ferrari sontuosa che sta minando le certezze delle Frecce d’Argento, reduci dal doppio ritiro in Austria e dalla sconfitta casalinga patita a Silverstone.

Queste le dichiarazioni che Aldo Costa, con un passato in Ferrari, ha rilasciato e che sono state riportate nel comunicato stampa: “Gli ultimi 7 anni con Mercedes sono stati un’esperienza fantastica – non sono dal punto di vista dei successi professionali, ma anche esperienze di vita che hanno arricchito me e la mia famiglia, rendendo la nostra mentalità più aperta e internazionale. Tornando al 2011, ho impegnato poche settimane per inserirmi nel team e dedicare tutto me stesso alla nuova sfida in Mercedes. La ragione che ha reso tutto ciò molto facile è stata l’attitudine dei miei colleghi, con il loro meraviglioso benvenuto, con il loro rispetto e l’approccio collaborativo che ho sempre trovato all’interno della squadra. Tutto ciò è particolarmente vero anche per quanto riguarda Toto: abbiamo condiviso una sfida professionale e anche la passione per le corse. Sono grato per la sua fiducia e il pieno sostegno che mi ha dato in tutto ciò che ho cercato di raggiungere. Abbiamo visto assieme i progressi fatti dalla squadra e l’abbiamo vista raggiungere il successo e ora la nostra sfida è quella di creare un gruppo ancora più forte per cercare di affrontare le sfide del prossimo decennio. Nel corso dell’ultimo hanno ho lavorato con Toto e James per sviluppare il piano di successione a lungo termine per aiutare la prossima generazione di leader della squadra a svolgere il lavoro nel miglior modo possibile. Sono felice di passare il testimone nelle mani capaci di John e James e continuare a sostenere la nuova organizzazione come consulente tecnico per garantire prosperità nel futuro del team“.

Non manca il commento di Toto Wolff: “È un momento significativo per la nostra squadra, non possiamo congelare un organigramma di successo come quello che abbiamo avuto negli ultimi anni, ma possiamo consegnare il testimone alla prossima generazione senza problemi. Ci siamo confrontati per mesi, sia con Mark, sia con Aldo sul modo migliore per realizzare questa transizione e facilitare la vita ai loro successori: Aldo è una persona eccezionale, ma anche uno che mi ha insegnato tanto sulla F.1 con l’umiltà necessaria per avere successo. Lui e Ellis hanno entrambi contribuito a definire i tempi e le modalità di questi cambiamenti, ma credo che il futuro della squadra sia molto brillante con John, Loic e il nostro intero gruppo tecnico che lavorerà sotto la direzione di James Allison“.













