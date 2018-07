F1 oggi (domenica 1° luglio), a che ora comincia la gara e come vederla in tv? Tutto sul GP d’Austria

Oggi (1 luglio) il GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, andrà in scena e la Mercedes si prepara da una posizione assai privilegiata: prima fila e pole d Valtteri Bottas. Lewis Hamilton è stato messo dietro ma anche le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Il Cavallino Rampante, reduce dal non troppo positivo round di Le Castellet (Francia), aveva in mente di porre termine al momento di difficoltà ma il time-attack ha premiato ancora una volta il team di Brackley. Servirà, dalla seconda fila, una partenza decisa e poi si vedrà anche se la penalizzazione comminata a Sebastian Vettel, per aver danneggiato Carlos Sainz (nel suo giro in Q2), inciderà sull’esito finale.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport

DOMENICA 1° LUGLIO:

15.10 GP Austria 2018 – Gara

GP AUSTRIA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Austria 2018 sarò trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.30.

Le repliche saranno garantite su Sky Sport F1 secondo questo palinsesto: ore 18.25, 22.30, nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI