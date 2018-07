F1, Mondiale 2018: troppe gare rendono poco appetibile il Circus? Liberty Media la vede diversamente

21 GP sono troppi? Secondo Cyril Abiteboul, boss della Renault Sport F1, decisamente sì. Il vertice della Casa francese sostiene che l’eccessiva presenza di gare nel calendario iridato renderebbe il prodotto Formula Uno poco appetibile.

“La F1 ha bisogno di attrarre nuovi fan, ma deve comunque rimanere qualcosa di speciale. Siamo già oltre a quello che dovrebbe essere questa idea. Abbiamo bisogno di trasmettere un messaggio orgoglioso, di motivazione, di energia. Con il calendario che abbiamo ora l’entusiasmo non è lo stesso di quando correvamo solo 15 volte all’anno”, il parere del dirigente transalpino, intervistato da motorsport.com.

Tuttavia Liberty Media la pensa diversamente e non è un caso che stia pensando di aumentare ulteriormente il numero dei GP e portarlo a 25. Una scelta strategica ben precisa per coinvolgere nuovi mercati ed avere altre entrate. Però, a detta di Abiteboul e di qualcun’altro, la particolarità della categoria ne verrebbe inficiata, non avendo più quel carattere di unicità a vantaggio dell’onnipresenza. Chi avrà ragione?













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI