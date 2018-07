F1, Max Verstappen: “Credo nel progetto Honda. Non penso che il motore giapponese sia più lento del Renault”

Come ormai è noto, la Red Bull avrà una collaborazione diretta e di primo livello con la Honda per il prossimo Mondiale di Formula Uno. Tuttavia, i problemi di affidabilità evidenziati dal propulsore giapponese non dovrebbero far stare troppo tranquilli i tecnici di Milton Keynes.

Max Verstappen, però, non si fascia la testa prima di essersela rotta e crede nel progetto futuro: “C’è ancora un anno e Honda lavorerà duro nel frattempo. E’ meglio se i problemi si presentano ora. Comunque penso che abbiano compiuto grandi passi avanti nelle prestazioni rispetto al periodo con la McLaren. Non sono più lenti della Renault“ (fonte f1grandprix.motorionline.com).

Max ha poi sottolineato il vantaggio di avere una posizione di primo piano con il costruttore nipponico, diversamente da quanto avviene con la Renault: “Avremo un aggiornamento ogni gara. Questo aspetto con la nostra attuale collaborazione non è il medesimo per la priorità data al team ufficiale”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI