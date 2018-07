F1 LIVE, DIRETTA GP Germania 2018: gara, risultato e aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno. A Hockenheim è tutto pronto per una gara spettacolare che assume un valore davvero importante per diversi motivi. Siamo al giro di boa ufficiale della stagione, e già per questo la gara tedesca (che torna in calendario dopo un anno) risulterà rilevante, ma c’è dell’altro.

In pole position, infatti, troviamo Sebastian Vettel, che partirà davanti a tutti per la 55esima volta, e lo farà davanti al proprio pubblico. Ma non davanti a Lewis Hamilton. Il suo rivale numero uno scatterà solamente dalla 14esima posizione dopo i guai di ieri in Q1, e dovrà mettere in scena un’altra rimonta, come a Silverstone. Tra questi tanti spunti, poi, in casa Ferrari ce n’è uno ancora più grande e pesante: le condizioni dell’ormai ex presidente Sergio Marchionne. Le sue condizioni di salute preoccupano, e non poco, e la scuderia di Maranello vorrà dedicargli una grande gara in questo momento così difficile.

La gara, come visto, proporrà tante variabili, ma su una cosa siamo sicuri, ovvero l’orario di partenza. Il semaforo andrà a spegnersi alle ore 15.10 e il Gran Premio di Germania infiammerà il numerosissimo pubblico di Hockenheim che farà di tutto per spingere l’idolo di casa, Sebastian Vettel, verso la quinta vittoria in questo campionato, e la prima su questo tracciato, dato che l’unico successo in una gara di casa fu al Nurburgring nel 2013.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdervi nemmeno un secondo delle emozioni della gara. Sebastian Vettel sarà profeta in patria? La Ferrari saprà mettere ancora ko la Mercedes? Dalle 15.10 inizieremo a capire come andranno le cose.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

5° giro/67 Sale a 2″4 il vantaggio di Vettel su Bottas, sta spingendo al massimo.

4° giro/67 Vettel allunga, 2 secondi di vantaggio su Bottas. Raikkonen a 3″8. Già 5″3 per Verstappen. Hamilton è decimo, sorpasso su Leclerc. E’ già in zona punti.

3° giro/67 Sorpasso deciso di Hamilton su Alonso, è undicesimo.

3° giro/67 COLPO DI SCENA! Raikkonen via radio fa sapere di notare qualche goccia di pioggia sulla visiera del casco! Non ci voleva…Per ora la pista è ancora asciutta.

2° giro/67 Vettel in testa, poi Bottas, Raikkonen, Verstappen, Magnussen e Hulkenberg. 12° Hamilton, 19° Ricciardo.

1° giro/67 Verstappen attacca Raikkonen all’esterno! Il finlandese si difende con i denti e resiste!

PARTITI! Vettel tiene la posizione su Bottas, 3° Raikkonen che si difende da Verstappen!

15.12 Attenzione, percentuale di pioggia del 60%…

15.11 La partenza sarà un momento chiave della gara. In seconda battuta conterà la strategia. Difficile sorpassare in pista. Attenzione alla pioggia, il cielo si sta oscurando…

15.10 Giro di ricognizione.

15.07 Vettel e Raikkonen devono cercare di portare a termine una gara speciale da dedicare allo sfortunatissimo Sergio Marchionne. Se la Ferrari è tornata grande, il merito è tutto dell’ormai ex-presidente.

15.06 Saranno 67 i giri da percorrere.

15.04 Oggi lo spauracchio della Ferrari si chiama Valtteri Bottas. Il finlandese, da ormai due stagioni, ha dimostrato di essere un vero mastino. Non molla nulla ed ogni gara crea sempre tanti grattacapi a Vettel e Raikkonen. Oggi darà tutto per far limitare i danni a Hamilton, che dal proprio canto spera nella safety-car che già lo ha salvato a Silverstone.

15.03 E’ l’ultima edizione del GP di Germania. E la Mercedes già sente la mancanza.

15.01 C’è qualche nuvola in cielo, ma il rischio pioggia dovrebbe essere scongiurato, almeno per ora.

14.59: I piloti sono pronti a salire nell’abitacolo, quando mancano 10′.

14.57: Un volto concentrato quello di Vettel, pronto a fare la differenza fin dal primo metro.

14.56: Atmosfera magica in questi momenti e grande pathos in circuito.

14.54: E’ il momento dell’inno tedesco! Coreografia magnifica in tribuna.

14.53: Che tensione qui ad Hockenheim! Il Rosso domina nelle tribune e ci si augura che anche la Rossa sappia fare lo stesso in pista.

14.49: Importantissimo lo scatto al via e Bottas farà di tutto per inserirsi!

14.45: Tantissimo pubblico presente sugli spalti, un’atmosfera pazzesca!

14.41: Di seguito le condizioni climatiche:

It's looking warm and dry at the Hockenheimring But there are some ominous-looking clouds lurking around ☁️#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/VK21ROcCut — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

14.38: Tanto caldo ad Hockenheim! Fattore temperatura che potrebbe sorridere alla Ferrari.

14.34: Di seguito la griglia di partenza:

A quick reminder of our front five rows of the grid 👇 Lights out is getting ever-nearer… 👀#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/9fuJ39ABxD — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

14.31: “La dedica della pole è dovuta al presidente Marchionne. Il testimone per la gestione sportiva c’è dal 2015 per cui non capisco certe chiacchiere…Su Raikkonen si fanno tante illazioni che considero aria fritta. Nessuna decisione è stata presa e il nostro obiettivo è far lavorare tranquillamente i piloti. Ora parliamo solo di continuità, quindi ci faremo vivi quando sarà il momento“. Queste le parole del Team Principal Maurizio Arrivabene.

14.25: Sebastian Vettel si prepara così, divertendosi con i suoi tifosi.

14.21: Quando mancano poco meno di 50′ all’inizio del GP, la temperatura in aria e sull’asfalto non è alta come venerdì, comunque non dovrebbe piovere.

14.18: A livello di carico aerodinamico i team hanno dovuto trovare il giusto compromesso per essere veloci nei rettifili, ma servirà parecchio carico per affrontare al meglio il tratto finale dello “Stadio”. Ne primi due settori la Ferrari è stata assai efficiente mentre la Mercedes nel Motodrom. Scopriremo in gara quale sarà il comportamento.

14.16: Il circuito tedesco sollecita molto gli pneumatici posteriori la cui gestione in gara potrebbe diventare fondamentale soprattutto se le temperature saranno piuttosto alte. L’asfalto è piuttosto liscio e i livelli di usura e degrado non saranno particolarmente elevati. Nonostante le tre zone DRS i punti dove è possibile tentare un sorpasso sono soltanto due e quindi la strategia di gara potrebbe fare davvero la differenza.

14.12: La Federazione Internazionale ha ufficializzato in questi giorni che il dispositivo DRS, per facilitare i sorpassi, potrà essere utilizzato in tre punti ben precisi della pista. Le zone saranno posizionate nel rettilineo principale del tracciato, nel breve rettifilo che porta dalla 2 alla 3 e nel lungo curvone che collega la curva 4 con la curva 6. I detection point saranno posizionati prima della curva 14 e della 17. Aspetti importanti in chiave sorpasso.

14.09: Gara che si deciderà molto in partenza: Vettel e Bottas si giocheranno tanto ma attenzione a Kimi Raikkonen che dalla terza piazza vuol fare la differenza.

14.06: Seb proverà a sfruttare la partenza dalla piazzola numero uno, visto il quattordicesimo posto in griglia di partenza di Lewis Hamilton. Una problematica tecnica sulla monoposto legate all’idroguida.

14.05: Una pole a passo di record, mettendo in soffitta il datato primato di Michael Schumacher (2004). Una Rossa velocissima che vuole confermarsi anche in gara.

14.03: Una gara attesissima per i tifosi della Ferrari vista la pole di Sebastian Vettel, la decima sotto l’insegna del Cavallino Rampante e la 55esima in carriera:

14.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno

FOTOCATTAGNI