F1, Jacques Villeneuve: “Leclerc al posto di Raikkonen? La Ferrari rischia di bruciare il monegasco”

La questione mercato continua a tenere banco in Formula Uno. In attesa di sapere il futuro di Daniel Ricciardo, orientato probabilmente verso una conferma in Red Bull, il nome del pilota che affiancherà Sebastian Vettel in Ferrari l’anno prossimo è un argomento di grande interesse.

Secondo gli addetti ai lavori, si potrebbe verificare un passaggio di consegne tra il finlandese Kimi Raikkonen ed il talentuoso monegasco Charles Leclerc, attualmente nel Team Sauber-Alfa Romeo. Leclerc, cresciuto nell’Academy del Cavallino Rampante, è destinato a vestirsi di rosso prima o poi. Tuttavia, le grandi prestazioni con una macchina non così prestazionale starebbero convincendo i vertici della scuderia italiana ad accelerare i tempi.

Raikkonen, però, sta rispondendo con i fatti a chi sta mettendo in discussione il suo posto in squadra: il terzo e secondo posto dei GP in Francia ed in Austria parlano chiaro. Contrario, in questo senso, a questo avvicendamento è il campione del mondo di Formula Uno del 1997, nonché opinionista di Sky Sport, il canadese Jacques Villeneuve che, intervistato da Auto Bild, ha dichiarato: “Credo che sia presto, da un lato la Ferrari rischia di bruciarlo se viene battuto da Vettel. Dall’altro hanno bisogno di un secondo pilota esperto e Kimi Raikkonen sta andando abbastanza bene ora“.

Un Villeneuve che, quindi, sposa la linea della continuità, aggiungendo: “Si trova comunque nella squadra satellite della Ferrari, non vedo alcun motivo per affrettare i tempi. Non sappiamo quanto sia realmente bravo, ad oggi si è dovuto confrontare solo con Ericsson”.

