F1, GP Messico 2018: Pirelli sceglie le gomme, in pista con le mescole più morbide

Pirelli ha svelato quali gomme verranno utilizzate durante il GP del Messico, in programma dal 26 al 28 ottobre all’Autodromo Hermanos Rodriguez. La casa italiana ha rivelato che si gareggerà con le tre mescole più morbide a disposizione: hypersoft (rosa), ultrasoft (purple), supersoft (rossa). Scelta dunque poco conservativa e senza il salto di gomme.

Mancano ancora tre mesi all’appuntamento e ancora non sappiamo come sarà la situazione in campionato: la lotta tra Ferrari e Mercedes e il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton per il Mondiale potrebbe risolversi proprio in quell’occasione.