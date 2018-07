F1, GP Gran Bretagna 2018: qualifiche. Lewis Hamilton pole di un soffio davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen

Lewis Hamilton non tradisce e con la Mercedes centra la pole position (quarta volta consecutiva e sei in totale) sul tracciato di casa, a Silverstone (Gran Bretagna), decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha fatto segnare il nuovo primato della pista con il crono di 1’25″892 a precedere le due Ferrari, fortissime e vicinissime al numero 44. Sebastian Vettel si è fermato a 44 millesimi dal tempo del rivale e Kimi Raikkonen a 99. Un segnale della competitività della SF71-H. Per Lewis è la quarta pole stagionale e la numero 76 in carriera.

Una prestazione convincente per il campione del mondo in carica. La W09 ha assecondato alla perfezione il volere del 33enne di Stevenage nell’ultimo tentativo e lui, lungo i curvoni veloci del tracciato del Northamptonshire, non ha deluso le attese. Partire dalla prima piazzola è un ottimo presupposto per la gara di domani, per cercare di scappare ed imporre il proprio ritmo visto l’equilibrio che si è palesato nel confronto con la Rossa. Vettel e Raikkonen però sono lì pronti ad approfittare di ogni minima incertezza del britannico e ad attaccare in vista della corsa domenicale, per sfruttare le qualità della monoposto di Maranello.

Mai della partita per la conquista della pole invece l’altra Mercedes di Valtteri Bottas che ha concluso in quarta piazza a +0″325 dal suo compagno di squadra, in difficoltà con l’avantreno della proprio monoposto. Segue la coppia Red Bull, lontana dal leader: Max Verstappen si è classificato in quinta piazza a 710 millesimi da Hamilton mentre Daniel Ricciardo a 1″207. Distacchi davvero importanti.

Nella top10 troviamo le due Haas del danese Kevin Magnussen (settimo) e del francese Romain Grosjean (ottavo), la Sauber-Alfa Romeo di uno strepitoso Charles Leclerc (nono) e la Force India del transalpino Esteban Ocon (decimo).

CLASSIFICA QUALIFICHE – GP GRAN BRETAGNA 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’25″892 15 2 05 S. Vettel (B) Ferrari +00″044 1’25″936 16 3 07 K. Raikkonen (B) Ferrari +00″098 1’25″990 16 4 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″325 1’26″217 15 5 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″710 1’26″602 14 6 03 D. Ricciardo (B) Red Bull +01″207 1’27″099 14 7 20 K. Magnussen (B) Haas +01″352 1’27″244 19 8 08 R. Grosjean (B) Haas +01″563 1’27″455 20 9 16 C. Leclerc (B) Sauber +01″987 1’27″879 19 10 31 E. Ocon (B) Force India +02″302 1’28″194 20













