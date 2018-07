F1, GP Gran Bretagna 2018: nuovo fondo per la Ferrari, le Rosse sfidano la Mercedes in casa! Tutte le novità per Vettel e Raikkonen

Il Mondiale F1 non conosce soste e nel weekend sarà protagonista con il GP di Gran Bretagna, decima tappa di una stagione rovente e tiratissima. Sul circuito di Silverstone si conclude il micidiale trittico incominciato in Francia e proseguito in Austria: tre gare in quindici giorni che potrebbero risultare decisive per il campionato. Sebastian Vettel si è ripreso la vetta della classifica con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton che ha dovuto scontare la rottura del motore a Zeltweg. Il tedesco ora dovrà correre in difesa in casa del grande rivale, super favorito della vigilia sul suo circuito preferito dove la Mercedes sembra destinata a dominare.

Il Cavallino Rampante proverà a contrastare la scuderia di Brackley e per essere più competitiva in Gran Bretagna ha deciso di portare delle novità molto importanti come riporta it.motorsport. Gli aerodinamici di Maranello hanno infatti programmato il debutto di un nuovo fondo posteriore che inciderà anche sul diffusore, in modo da migliorare le prestazioni nei curvoni veloci anche tenendo in considerazione che si correrà con le gomme Pirelli ribassate di 0,4 millimetri (per la terza e ultima volta nel 2018, la soluzione tanto gradita dalle Frecce d’Argento) e che debutterà la tanto temuta mescola hard.

Non soltanto il fondo ma anche altri accorgimenti: verranno chiusi gli sfoghi delle pance visto che non ci sarà necessità di estrarre l'aria calda dai radiatori e le ali subiranno degli adeguamenti per rispondere al meglio al layout del tracciato.













