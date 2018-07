F1, GP Gran Bretagna 2018: la Ferrari è più forte della Mercedes, che lezione a casa loro! Le Rosse volano, le Frecce sono in crisi

Trionfo totale della Ferrari a Silverstone. Il trittico estivo si è chiuso con la vittoria di Sebastian Vettel, che ha portato a 8 le lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton, secondo ma deluso a fine gara. Dopo la doppietta sul podio in Austria, la Rossa ha portato a casa un altro round della lotta iridata, con le Frecce d’Argento costrette ancora una volta ad incassare.

Il colpo di Silverstone fa male alla Mercedes. Era il GP di casa, per la scuderia e per Lewis Hamilton. Il britannico vinceva da quattro edizioni consecutive, la Mercedes da cinque. Un dominio che pareva destinato a proseguire, ma spezzato in maniera esaltante dalla Ferrari, che ha vinto su tutta la linea. La Rossa, pur su un circuito sfavorevole, si è dimostrata velocissima, ma soprattutto quella che meglio ha saputo sfruttare le pieghe della gara.

Proprio l’aspetto in cui la Mercedes sta mancando. Domenica scorsa Hamilton è stato sì costretto al ritiro dal problema tecnico della W09, ma la sua vittoria era già stata messa in discussione dalla mancata sosta in regime di VSC. Uno scenario che si è ripresentato oggi, quando ha fatto il suo ingresso in pista la Safety Car. Tutti hanno optato per l’ingresso ai box, montando la gomma più morbida per il finale di gara, i due piloti della Mercedes no.

Una mossa rivelatasi sbagliata, con il senno di poi. Bottas ci ha provato a tenersi dietro Vettel e ci stava riuscendo, ma il sorpasso di Seb è stata una mossa da campione vero, a cui nemmeno il finlandese ha potuto opporsi. Valtteri, a quel punto con gomme davvero rovinate, è finito addirittura al quarto posto. Erano più fresche, invece, le gomme di Hamilton, il quale non solo si è dovuto difendere dall’assalto di Raikkonen, ma non ha potuto fare altro che assistere da spettatore alla manovra spettacolare di Vettel, senza avere le armi per avvicinarsi e provare a dire la sua. Un finale che fa cambiare prospettiva anche alla gara di Lewis, che dopo l’incidente al via aveva compiuto una rimonta pazzesca.

Una lezione su tutta la linea ed una Ferrari superiore oggi, per velocità, strategia e talento dei piloti. Saranno due settimane lunghissime in casa Mercedes, prima della prossima gara in Germania.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI