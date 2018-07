F1, GP Germania 2018: sorpassi spettacolari e concretezza. Sebastian Vettel ha svoltato e non vuole fermarsi

L’obiettivo, e lo si sapeva da inizio anno, è uno, ed è ben noto: andare a caccia della leggenda: Juan Manuel Fangio. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, sin dalle prime prove libere del Gran Premio di Austrialia, hanno puntato in quella direzione il loro mirino, ovvero raggiungere il quinto titolo mondiale della loro carriera. I due campioni, infatti, sono fermi a quota quattro e, al termine di questo 2018, potranno raggiungere il mito argentino che vinse nel 1951 con l’Alfa Romeno, 1954 e 1955 con Mercedes Daimler-Benz e 1956 e 1957 con Maserati.

I due fuoriclasse sono pronti a mettere il loro nome nelle più alte sfere celesti della Formula Uno, laddove poi rimarrebbe solo Michael Schumacher, a quota 7, da raggiungere. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton stanno dando vita ad una stagione meravigliosa, nella quale stanno lottando giro dopo giro, sessione dopo sessione, senza alcuna esclusione di colpi. Hanno in mano due vetture eccezionali che stanno portando fino agli estremi, per un campionato che vive di emozioni incredibili, colpi di scena, e spettacolo, come non si vedeva da tanto tempo.

Gli ultimi anni, effettivamente, hanno vissuto domini. Prima quello della Red Bull, quindi quello della Mercedes. L’anno scorso è stato il primo anno nel quale abbiamo assistito ad un Mondiale combattuto, e quest’anno l’asticella è stata alzata ulteriormente. Merito di una Ferrari quanto mai competitiva ed agguerrita e, non ultimo, per un Sebastian Vettel a livelli sensazionali. Il 31enne nato a Heppenheim sa perfettamente che l’occasione è quella giusta e ce la sta mettendo tutta per raggiungere il suo primo titolo in casa Ferrari.

Dopo un inizio travolgente, con la doppietta tra Melboune e Sakhir, il pilota tedesco ha avuto qualche battuta d’arresto. Tra Cina ed Azerbaijan la sfortuna ha impedito a Vettel di rimpolpare il suo computo di successi, quindi ha vissuto qualche alto (come a Montreal) e qualche basso, per diverse motivazioni. Errore suo in Francia al via, crollo delle gomme a Barcellona. Nelle ultime due uscite, Austria e Gran Bretagna, invece, abbiamo rivisto il “Seb” che tutti conoscevamo. Cattivo e performante, soprattutto a Silverstone, “tana del nemico”.

Su una pista mai troppo amica della Ferrari negli ultimi anni, l’ex Red Bull ha messo in scena una delle sue gare più belle, andando a prendersi una vittoria di rabbia con un sorpasso che entrerà di diritto negli annali su Valtteri Bottas. Una domenica di gloria che, come ha voluto sottolineare più volte, è arrivata “in casa loro” riferendosi a Lewis Hamilton e alla Mercedes, e gli ha permesso di portare a 8 le lunghezze di vantaggio in classifica sull’inglese. Il momento era decisivo, e Vettel ha risposto alla grande.

Tra i due grandi contendenti la sfida è vibrante, sentita, intensa. Non si amano di sicuro, si punzecchiano appena possono, perchè anche i mind games sono importanti, ma si rispettano, e rispettano il notevole talento l’uno dell’altro. Fuori dai tracciati sono l’uno l’opposto dell’altro. Uno schivo e tutto casa e famiglia, l’altro vive come una rock star e sui social network, ma in pista sono entrambi a caccia del limite, sempre. Vettel lo sa, e quest’anno ci sta provando, e riuscendo, spesso. Ha già raggiunto i 4 successi stagionali, pareggiando i 51 di Alain Prost, ma non basta. Il tedesco vuole la leggenda. Vuole il quinto titolo come Juan Manuel Fangio.

L’argentino è l’obiettivo, laggiù in fondo a questa infinita stagione. La Ferrari deve assecondare il suo pilota e accompagnarlo verso la gloria. Fino a questo momento la SF71H si è dimostrata impeccabile e performante, sempre. Se, nelle prossime uscite, saprà migliorare passo dopo passo, il sogno del quinto titolo mondiale non sarà più un semplice sogno. Sebastian Vettel e la scuderia di Maranello lo vogliono. Lewis Hamilton e la Mercedes sono avvertiti. Quest’anno la sfida sarà fino all’ultimo respiro. Quale dei due entrerà per primo nella leggenda?

