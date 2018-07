F1, GP Germania 2018: Sebastian Vettel vuol sfatare anche il tabù sul circuito di Hockenheim

Il Mondiale di Formula Uno fa dunque il suo ritorno in uno degli scenari storici del Circus: Hockenheim, in Germania. Una pista che lungamente ha regalato emozioni al pubblico presente ma dal 2002, dopo le modifiche ed il solo Motodrom ad essere “testimone” di ciò che era stato, le sensazioni sono un po’ cambiate. Di sicuro a tenere alta la tensione per questo round ci sarà il confronto tra la Ferrari e la Mercedes.

Sebastan Vettel si esibirà sul palcoscenico di casa con 8 punti di vantaggio sul rivale Lewis Hamilton mentre il Cavallino Rampante ha 20 lunghezze di vantaggio sulle Frecce d’Argento nella graduatoria riservata ai costruttori. Una duro colpo inflitto dalla scuderia di Maranello a Silverstone nei confronti dei rivali. La sequenza di cinque vittorie consecutive della Stella a tre punte è stata interrotta, laddove la W09 ha mossi i primi passi. Uno “sgarbo” poco gradito, visti il contatto al via tra Kimi Raikkonen e Lewis e le accuse di scarsa sportività da parte del team di Brackley.

In Ferrari, quindi, sanno di aver lasciato il segno e l’occasione di porre un altro mattoncino per il castello iridato è assai ghiotta. La SF71H è macchina competitiva ovunque e in una pista di accelerazioni e trazione vorrà far valere le proprie qualità anche per sfatare l’ennesimo tabù di questa stagione. Dopo Montreal (Canada) ed il tracciato del Northamptonshire, è venuto il momento anche della pista tedesca sulla quale la Rossa nell’era ibrida non ha mai vinto e dove neanche Seb ha mai centrato il bersaglio grosso, dal momento che il successo del 2013 è stato ottenuto al Nürburgring.

Anche per questo il round teutonico ha un significato particolare per il quattro volte campione del mondo del Cavallino, desideroso di interrompere il digiuno e di dare un ulteriore dispiacere ad Hamilton, per porre ancora una volta il proprio sigillo.













FOTOCATTAGNI