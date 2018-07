F1, GP Germania 2018: previsioni meteo. Rischio pioggia per le qualifiche! Gara sull’asciutto

Il Mondiale di Formula Uno fa dunque il suo ritorno in uno degli scenari storici del Circus: Hockenheim, in Germania. Una pista che lungamente ha regalato emozioni al pubblico presente ma dal 2002, dopo le modifiche ed il solo Motodrom ad essere “testimone” di ciò che era stato, le sensazioni sono un po’ cambiate. Di sicuro a tenere alta la tensione per questo round ci sarà il confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastian Vettel arriva all’appuntamento di casa in testa alla classifica, su una pista sulla quale non ha mai vinto (nel 2013 fu al Nürburgring), con tanta voglia di interrompere il digiuno. Da par loro le Frecce d’Argento, reduci dalla sconfitta di Silverstone, vorranno rifarsi.

Nella tre giorni teutonica però, potrebbero esserci degli imprevisti dettati dal meteo. Se, infatti, venerdì e domenica dovrebbe esserci il sole a sovrastare il tracciato, con temperature oltre i 30°C in aria, sabato Giove Pluvio dovrebbe far visita, andando a scompaginare i piani dei team e dei piloti. Sia nel corso delle prove libere 3 che delle qualifiche sono previsti pioggia e temporali. Pertanto, le squadre dovranno tenere in debito conto questa eventualità e non sottovalutarla. Una condizione, quest’ultima, che potrebbe aprire il campo agli outsider, pronti ad inserirsi nel confronto diretto tra le due grandi rivali del campionato.













FOTOCATTAGNI