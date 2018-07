Equitazione, FEI Nations Cup Completo 2018: Italia terza a Strzegom! Trionfa la Francia davanti alla Germania

Un’Italia solida e concreta conquista il podio a Strzegom (Polonia), nella terza tappa della FEI Nations Cup 2018 di completo, al termine di tre giorni intensi in cui ha retto nelle prime due prove e si è esaltata nel rush finale. Il team azzurro, agli ordini del capo equipe e selezionatore Katerine Lucheschi (tecnico Stefano Brecciaroli), era composto da Simone Sordi su Amacuzzi, Sara Breschi su Midollino e Marco Biasia su Tresor de la loge e ha totalizzato 209 punti negativi nelle tre prove previste dal regolamento.

L’Italia si è piazzata al quarto posto nella prova di dressage e ha mantenuto la stessa posizione dopo il cross country, per poi scalare una posizione in classifica al termine dell’ultima prova di salto ostacoli. A trionfare in Polonia è stata la Francia, che ha dominato la scena con 115,80 punti negativi grazie al team composto da Maxime Livio su Opium de Verrieres, Christopher Six su Totem de Brecey e Francois Lemiere su Ogustin du Terroir.

Seconda piazza per la Gran Bretagna (139,40 pn) con Alice Dunsdon su Sambo, William Oakden su Cooley Ramiro e Coral Keen su Wellshead Fare Opposition, mentre alle spalle dell’Italia si sono piazzati i padroni di casa della Polonia davanti alla Germania, alla Svezia e all’Austria. Il migliore italiano nella prova individuale è stato Simone Sordi, nono con 48,30 punti nella gara vinta dal giapponese Yoshiaki Oiwa con 30,30 punti.













Foto: Paolo Angius / FISE