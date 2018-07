Ciclismo, Fabio Aru pronto al rientro! Appuntamento al Giro di Vallonia: “Non vedo l’ora di tornare in gruppo”

Fabio Aru non vede l’ora di risalire in sella e di tornare in gara dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia dovuto a dei problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo aver fallito la Corsa Rosa, non ha forzato il recupero, si è preparato in maniera meticolosa e vuole essere assoluto protagonista nella seconda parte di stagione che culminerà con la Vuelta di Spagna e il Mondiale di Innsbruck. Il sardo parteciperà al Giro di Vallonia, piccola corsa a tappe in Belgio che si svolgerà dal 28 luglio al 1° agosto. Cinque frazioni che dovranno lanciare il capitano della UAE Emirates verso i prossimi appuntamenti di un certo calibro.

Fabio Aru sarà affiancato per l’occasione dagli altri italiani Matteo Bono, Manuele Mori e Simone Petilli ma anche dal polacco Przemyslaw Niemiec, dal bielorusso Aleksandr Riabushenko e dal marocchino Anass Ait El Abdia. Queste le dichiarazioni che il 28enne ha rilasciato alla vigilia della corsa: “Sono contento di tornare ad attaccare il numero di gara sulla schiena, ho voglia di essere di nuovo in gruppo. Assieme alla squadra abbiamo scelto di aggiungere il Tour de Wallonie al mio programma, correrò su percorsi simili a quelli delle Classiche delle Ardenne, affrontando ogni giorno strappi, cote e salite brevi ma che richiedono intensità: sono sicuro di andare a svolgere un bel lavoro, che sarà utile per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione“.













(foto Valerio Origo)