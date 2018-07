Calcio, il Cesena ripartirà dalla Serie D. Trovata una cordata

Il Cesena giocherà in Serie D nella prossima stagione. La squadra bianconera potrà quindi rimanere in vita e ripartire dai dilettanti con la nuova denomina Cesena Fc, dopo il fallimento dell’Ac Cesena e la conseguente esclusione della squadra dal campionato di Serie B.

Come riportato dall’Ansa il bando di gestione è stato vinto dalla società Pubblisole, una holding specializzata in comunicazione e raccolta pubblicitaria, che fatto da cordata per una ventina di imprese locali che raggiungeranno quota trenta nell’arco del prossimo triennio. La nuova squadra rileverà il titolo sportivo dal Romagna Centro, da cinque anni in Serie D. L’impegno economico per costruire la rosa per la prossima stagione sarà di 1,8 milioni.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dziurek / Shutterstock.com