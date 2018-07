Calcio, Europei 2020: quando si giocano? Le date e il programma di qualificazioni e fase finale

I Mondiali 2018 si stanno per concludere e si inizia così a guardare già avanti, gli Europei 2020 sono dietro l’angolo e rappresentano la prima grande competizione internazionale dopo la rassegna iridata. Le migliori 24 squadre del Vecchio Continente si daranno battaglia in un torneo che per la prima volta sarà itinerante. Non c’è infatti un’unica sede: semifinali e Finale si disputeranno allo Stadio Wembley di Londra ma i match delle fasi precedenti saranno ospitati in diversi Paesi (Italia, Germania, Danimarca, Irlanda, Olanda, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Ungheria, Azerbaijan).

Venti squadre proverranno dalle qualificazioni che si disputeranno dal 21 marzo al 19 novembre 2019, mentre le altre quattro saranno le vincitrici dei playoff della Nations League. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le date degli Europei 2020 di calcio, dalle qualificazioni alla fase finali.

CALENDARIO EUROPEI 2020: QUALIFICAZIONI E FASE FINALE

21 marzo – 19 novembre 2019 Qualificazioni

26-31 marzo 2020 Playoff Nations League

12-24 giugno 2020 Fase a gironi

27-30 giugno 2020 Ottavi di finale

3-4 luglio 2020 Quarti di finale

7-8 luglio 2020 Semfinali

12 luglio 2020 Finale













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com