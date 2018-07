Calcio, Coppa Italia 2018-2019: sorteggiato il tabellone. Alcune novità nel regolamento, valido per il prossimo triennio

Sorteggiato il tabellone della prossima Coppa Italia di calcio: saranno 78 le squadre che, a partire dal prossimo 29 luglio, si affronteranno per conquistare il trofeo nazionale. Le 8 teste di serie per la prossima stagione saranno: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma. Queste società entreranno in gioco all’altezza degli ottavi di finale.

Il primo turno eliminatorio, in programma il 29 luglio, vedrà in campo 27 società di Serie C e 9 di Serie D, mentre nel secondo turno, da disputare il 5 agosto, entreranno in gioco le 22 squadre di Serie B, mentre nel terzo turno (12 agosto) sarà la volta delle 12 società di Serie A che non rientrano tra le teste di serie.

Tra le principali novità del regolamento, valido per le prossime tre stagioni, il sorteggio del campo in caso di scontro tra una squadra testa di serie ed una squadra di Serie A non testa di serie, nonché l’introduzione della quarta sostituzione in caso di tempi supplementari.

CLICCA QUI PER IL TABELLONE COMPLETO DELLA COPPA ITALIA 2018-2019

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO COMPLETO DELLA COPPA ITALIA PER LE PROSSIME TRE STAGIONI













Foto: Wikipedia

robertosantangelo@oasport.it