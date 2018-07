Boxe, Giovanni De Carolis torna e vince il titolo italiano. L’ex Campione del Mondo batte Roberto Cocco

Giovanni De Carolis è tornato alla grande e con pieno merito ha conquistato il titolo italiano dei pesi supermedi. L’ex Campione del Mondo ha sconfitto nettamente Roberto Cocco con verdetto unanime dei giudici che hanno ampiamente premiato il romano (100-90; 100-89; 99-90).

Tutto estremamente facile per l’allievo di Italo Mattioli che ha dominato il match disputato sul ring del Centro Sportivo Giulio Onesti di Roma. De Carolis, che aveva conquistato la cintura iridata WBA nel 2016 contro Vincent Feingebutz e perdendola pochi mesi dopo contro Tyron Zeuge, è ripartito da un match per il tricolore e ha avuto ragione. Il quasi 34enne (spegnerà le candeline il prossimo 21 agosto), reduce anche dalla batosta contro l’imbattuto australiano Bilal Akkawy a febbraio, ha controllato bene Cocco, mai realmente capace di impensierire il pugile più titolato che ora dovrà puntare a degli incontri di maggiore spessore internazionale. Niente da fare per il coraggioso Cocco The Hammer, 41enne ingegnere che lavora in FCA e che avrebbe voluto vincere per dedicare il titolo a Sergio Marchionne.













(foto pagina Facebook De Carolis)