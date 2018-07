Biglietti Ryder Cup golf 2018: come acquistare i tickets

La Ryder Cup 2018 si disputerà al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo a sud ovest di Parigi. Nei pressi della capitale francese assisteremo alla 42esima edizione del prestigioso torneo di golf, la consueta super sfida tra USA ed Europa che richiama l’attenzione di migliaia di grandi appassionati e che rende questo evento davvero unico nel suo genere (nel 2022 sbarcherà a Roma).

Il Vecchio Continente capitano da Thomas Bjorn proverà a strappare il titolo agli USA di Jim Furyk. La composizione delle due squadre deve essere ancora rivelata ma sicuramente vedremo all’opera il nostro Francesco Molinari, reduce dal trionfo al British Open. Il programma è particolarmente fitto: 4 foursome e 4 four-ball il venerdì, stesso schema il sabato, poi la domenica i 12 incontri singoli. Si gioca sempre sulle 18 buche, ogni vittoria vale un punto (in caso di parità si divide). Vince la squadra che arriva per prima a 14,5 punti e in caso di 14-14 la Coppa rimane nelle mani dei detentori.

Ti piacerebbe assistere dal vivo alla Ryder Cup 2018? Vorresti essere sul green per tifare i tuoi beniamini e sostenere il tuo Continente? Vuoi essere parte della festa e goderti uno dei weekend più belli di golf? Non perdere tempo e acquista subito i biglietti per guardare live la Ryder Cup 2018: sulla piattaforma viagogo.it potrai comprare gli ultimi tickets a disposizione approfittando di prezzi particolarmente convenienti e vantaggiosi, potrai scegliere la posizione che predilige e immergerti in un fine settimana da vivere col cuore in gola. Potrai acquistare un abbonamento per i tre giorni di gara oppure anche dei singoli tagliandi giornalieri: lo spettacolo del golf è a portata di mano.













(foto Valerio Origo)