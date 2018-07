Beach volley, World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto non si fermano: prima vittoria nel main draw

Sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta Carloina Ferraris e Francersca Michieletto che vincono 2-0 il match di esordio nel torneo 1 Stella del World Tour di Samsun in Turchia, dopo aver superato le qualificazioni, e domattina si giocheranno il posto nei quarti di finale con la certezza di andare a disputare quantomeno gli ottavi. Prova a due volti delle azzurre contro le turche Merve/Ocakci che vantavano già quattro presenze nel World Tour, sempre sulla sabbia di casa e sempre con eliminazione al primo turno. Nel primo set le italiane hanno faticato vincendo solo 22-20 non senza qualche patema, mentre nel secondo set si sono sciolte dominando dal primo all’ultimo punto e vincendo 21-9.

Domattina alle 8.50 per Ferraris/Michieletto la sfida contro le esperte svedesi Nilsson/Ogren, che assieme hanno disputato tre tornei World Tour quest’anno e vantano un nono posto ad Aydin, sempre in Turchia come miglior risultato. Chi vince è già nei quarti, chi perde deve passare dagli ottavi di finale.

Semifinali gironi femminili. Pool A: Freiberger/Teufl (Aut)-Sari/Döner (Tur) 2-0 (21-4, 21-6), Lutter/Szombathelyi (Hun)-Dostalova/Komarkova (Cze) 0-2 (12-21, 11-21). Pool B: Rehackova/Stochlova (Cze)-Ceylan/Keskin (Tur) 2-0 (21-9, 21-6), Wouters/Ypma (Ned)-Lovsin/Kotnik (Slo) 2-1 (21-14, 17-21, 15-13). Pool C: Olivova/Pluharova (Cze)-Karayilan/Atasoy (Tur) 2-0 (21-15, 21-12), Okholm/Sondergard (Den)-Sittig/Pierangeli (Rsa) 2-0 (21-6, 21-11). Pool D: Merve/Ocakci (Tur)-Ferraris/Michieletto (Ita) 0-2 (22-24, 9-21), Nilsson/Ogren (Swe)-Lodej/Duda (Pol).2-0 (22-20, 21-18)

Finali primo posto gironi femminili: Freiberger/Teufl (Aut)-Dostalova/Komarkova (Cze), Rehackova/Stochlova (Cze)-Wouters/Ypma (Ned), Olivova/Pluharova (Cze)-Okholm/Sondergard (Den), Ferraris/Michieletto (Ita)-Nilsson/Ogren (Swe)

Finali terzo posto gironi femminili: Sari/Döner (Tur)-Lutter/Szombathelyi (Hun), Ceylan/Keskin (Tur)-Lovsin/Kotnik (Slo), Karayilan/Atasoy (Tur)-Sittig/Pierangeli (Rsa), Merve/Ocakci (Tur)-Lodej/Duda (Pol)

Semifinali gironi maschili. Pool A: Raoufi/Mirzaali (Iri)-Boermans/Haanappel (Ned) 2-0 (21-10, 21-14), Weiss/Dzavoronok (Cze)-Dundar/Baysal (Tur) 2-0 (21-11, 21-8). Pool B: Salemi/Vakili (Iri)-Williams/Govender (Rsa) 2-0 (21-15, 21-14), Klasnic/Plavsic (Srb)-Ibrahim/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-13, 21-17). Pool C: Myslivecek/Pihera (Cze)-Calik/Savas (Tur) 2-0 821-13, 21-9), Vasiljev/Malinauskas (Ltu)-Gala/Kufa (Cze) 0-2 (15-21, 18-21). Pool D: Sagir/Cebeci (Tur)-Sotola/Pala (Cze) 2-1 (22-20, 17-21, 15-9), Kunert/Eglseer (Aut)-Oláh/Benkö (Hun) 2-0 (23-21, 21-18)

Finali primo posto gironi maschili: Raoufi/Mirzaali (Iri)-Weiss/Dzavoronok (Cze) 0-2 (21-23, 12-21), Salemi/Vakili (Iri)-Klasnic/Plavsic (Srb) 2-0 (21-15, 21-17), Myslivecek/Pihera (Cze)-Gala/Kufa (Cze) 0-2 (17-21, 16-21), Sagir/Cebeci (Tur)-Kunert/Eglseer (Aut)

Finali terzo posto gironi maschili: Boermans/Haanappel (Ned)-Dundar/Baysal (Tur) 2-0 (21-10, 21-12), Williams/Govender (Rsa)-Ibrahim/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-9, 21-12), Calik/Savas (Tur)-Vasiljev/Malinauskas (Ltu) 1-2 (21-13, 16-21, 13-15), Sotola/Pala (Cze)-Oláh/Benkö (Hun).0-2 (12-21, 12-21)