Badminton, Thailand Open 2018: Giappone ed Indonesia si dividono i titoli. Tutti i risultati delle finali

Si è concluso nella mattinata italiana il Thailand Open di badminton: in uno degli ultimi tornei prima dei Mondiali, hanno fatto la parte del leone il Giappone e l’Indonesia, che hanno conquistato rispettivamente tre e due titoli. Niente da fare per gli atleti di casa, che non raggiungono neppure una finale.

Di seguito tutti i risultati delle finali del Thailand Open 2018 di badminton.

Finale singolare maschile

Kanta Tsuneyama (Giappone) b. Tommy Sugiarto (Indonesia) 21-16 13-21 21-9

Finale singolare femminile

Nozomi Okuhara (Giappone) b. Sindhu Pusarla Venkata (India) 21-15 21-18

Finale doppio maschile

Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (GIappone) b. Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (Giappone) 21-17 21-19

Finale doppio femminile

Greysia Polii / Apriani Rahayu (Indonesia) b. Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Giappone) 21-13 21-10

Finale doppio misto

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia) b. Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Inghilterra) 21-12 21-12













Foto: Pagina Facebook BWF

robertosantangelo@oasport.it