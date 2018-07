Badminton, il ranking mondiale aggiornato: 20 luglio 2018. Le classifiche alla vigilia dei Mondiali

A pochi giorni dalla rassegna iridata individuale, non si registrano grossi spostamenti nei ranking mondiali del badminton. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 al mondo nelle varie specialità e come si piazzano gli italiani nelle cinque graduatorie.

SINGOLARE MASCHILE

Il campione d’Europa, il danese Viktor Axelsen, è sempre più primo nella classifica mondiale. Rosario Maddaloni, unico azzurro tra i 100, si attesta alla piazza numero 84.

Top 10

1 Viktor AXELSEN (Danimarca) 88,554

2 LEE Chong Wei (Malesia) 77,383

3 SHI Yuqi (Cina) 74,762

4 SON Wan Ho (Corea del Sud) 72,172

5 KIDAMBI Srikanth (India) 65,235

6 Kento MOMOTA (Giappone) 64,757

7 CHOU Tien Chen (Cina Taipei) 63,784

8 CHEN Long (Cina) 63,248

9 LIN Dan (Cina) 57,113

10 NG Ka Long Angus (Hong Kong) 54,898

Italia

84 Rosario MADDALONI 18,483

179 Fabio CAPONIO 9,439

243 Giovanni GRECO 5,926

268 Giovanni TOTI 5,030

380 Enrico BARONI 2,930

405 Lukas OSELE 2,620

405 Matteo BELLUCCI 2,620

431 Rudolf DELLENBACH 1,830

1289 David SALUTT 260

SINGOLARE FEMMINILE

La campionessa d’Europa, l’iberica Carolina Marin, scende all’ottavo posto nella classifica mondiale, guidata dall’atleta di Cina Taipei Tai Tzu Ying, mentre resta seconda la nipponica Akane Yamaguchi. A braccetto le tre azzurre in graduatoria, tutte alla posizione numero 942.

Top 10

1 TAI Tzu Ying (Cina Taipei) 96,817

2 Akane YAMAGUCHI (Giappone) 84,963

3 PUSARLA V. Sindhu (India) 83,414

4 Ratchanok INTANON (Thailandia) 77,487

5 CHEN Yufei (Cina) 74,889

6 Nozomi OKUHARA (Giappone) 68,287

7 HE Bingjiao (Cina) 67,509

8 Carolina MARIN (Spagna) 67,266

9 SUNG Ji Hyun (Corea del Sud) 58,753

10 Saina NEHWAL (India) 56,394

Italiane

942 Camilla TARAMELLI 420

942 Lidia RAINERO 420

942 Giulia FIORITO 420

DOPPIO MASCHILE

Si confermano al comando della classifica gli indonesiani Marcus Fernaldi Gideon e Kevin Sanjaya Sukamuljo. Restano ai margini della top 100 Lukas Osele e Kevin Strobl.

Top 10

1 Marcus Fernaldi GIDEON / Kevin Sanjaya SUKAMULJO (Indonesia) 97,789

2 LIU Cheng / ZHANG Nan (Cina) 75,440

3 Mathias BOE / Carsten MOGENSEN (Danimarca) 83,324

4 Takeshi KAMURA / Keigo SONODA (Giappone) 62,395

5 LI Junhui / LIU Yuchen (Cina) 72,381

6 Mads CONRAD-PETERSEN / Mads Pieler KOLDING (Danimarca) 64,147

7 Takuto INOUE / Yuki KANEKO (Giappone) 61,942

8 Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN (Danimarca) 53,534

9 Fajar ALFIAN / Muhammad Rian ARDIANTO (Indonesia) 55,436

10 LIAO Min Chun / SU Ching Heng (Cina Taipei) 53,850

Italiani

112 Lukas OSELE / Kevin STROBL 10,627

227 Enrico BARONI / Giovanni TOTI 4,450

298 Giovanni GRECO / Rosario MADDALONI 3,031

527 Fabio CAPONIO / Giovanni TOTI 1,520

527 Gianmarco BAILETTI / Wisnu Haryo PUTRO 1,520

708 Gianmarco BAILETTI / Kevin STROBL 950

716 David SALUTT / Panji Akbar SUDRAJAT (Indonesia) 920

1217 Gianmarco BAILETTI / Ludovico LAGORIO 350

DOPPIO FEMMINILE

Scivolano fuori dalla top 10 le campionesse d’Europa, le bulgare Gabriela e Stefani Stoeva, che perdono un posto. Silvia Garino e Lisa Iversen salgono e si attestano al numero 67.

Top 10

1 CHEN Qingchen / JIA Yifan (Cina) 82,582

2 Yuki FUKUSHIMA / Sayaka HIROTA (Giappone) 78,423

3 Misaki MATSUTOMO / Ayaka TAKAHASHI (Giappone) 73,510

4 Kamilla Rytter JUHL / Christinna PEDERSEN (Danimarca) 77,448

5 Shiho TANAKA / Koharu YONEMOTO (Giappone) 73,261

6 Greysia POLII / Apriyani RAHAYU (Indonesia) 64,824

7 LEE So Hee / SHIN Seung Chan (Corea del Sud) 63,769

8 Jongkolphan KITITHARAKUL / Rawinda PRAJONGJAI (Thailandia) 58,240

9 Mayu MATSUMOTO / Wakana NAGAHARA (Giappone) 50,070

10 Della Destiara HARIS / Rizki Amelia PRADIPTA (Indonesia) 54,120

Italiane

67 Silvia GARINO / Lisa IVERSEN 17,400

594 Giulia FIORITO / SADOWSKI Fiorella Marie (Malta) 1,270

624 Martina CORSINI / Chiara PASSERI 920

624 Ramona Gloria PIRVANESCU / Camilla TARAMELLI 920

DOPPIO MISTO

I campioni d’Europa, gli inglesi Chris e Gabrielle Adcock, stabili al numero 6. Graduatoria guidata sempre dagli indonesiani Tontowi Ahmad e Liliyana Natsir. Perdono tre posizioni Kevin Strobl e Silvia Garino, che ora sono al numero 164.

Top 10

1 Tontowi AHMAD / Liliyana NATSIR (Indonesia) 81,100

2 ZHENG Siwei / HUANG Yaqiong (Cina) 80,220

3 WANG Yilyu / HUANG Dongping (Cina) 77,170

4 TANG Chun Man / TSE Ying Suet (Hong Kong) 68,870

5 Mathias CHRISTIANSEN / Christinna PEDERSEN (Danimarca) 61,780

6 Chris ADCOCK / Gabrielle ADCOCK (Inghilterra) 58,930

7 Hafiz FAIZAL / Gloria Emanuelle WIDJAJA (Indonesia) 53,840

8 GOH Soon Huat / Shevon Jemie LAI (Malesia) 51,670

9 CHAN Peng Soon / GOH Liu Ying (Malesia) 50,390

10 HE Jiting / DU Yue (Cina) 49,680

Italiani

164 Kevin STROBL / Silvia GARINO 6,600

289 Lukas OSELE / Lisa IVERSEN 3,220

718 Gianmarco BAILETTI / Megumi SONODA 920

997 Gianmarco BAILETTI / Lisa IVERSEN 600

1275 Gianmarco BAILETTI / Camilla TARAMELLI 360

1310 Ludovico LAGORIO / Camilla TARAMELLI 350

1414 Wisnu Haryo PUTRO / Chiara PASSERI 170













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Badminton Europe

roberto.santangelo@oasport.it