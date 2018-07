ATP Gstaad 2018: subito eliminato Paolo Lorenzi. Sconfitta in tre set con lo spagnolo Roca Batalla

Finisce subito l’avventura di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera il tennista senese è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Oriol Roca Batalla, numero 314 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 dopo due ore e trentadue minuti di gioco.

Nel primo set è decisivo il break ottenuto da Roca Batalla nel quarto game. Lo spagnolo si è portato sul 3-1 e non ha concesso nulla all’azzurro, imponendosi per 6-3. Nel secondo set c’è grande equilibrio, con Lorenzi che salva due palle break nel nono gioco e porta il tutto al tiebreak, che viene vinto per 7-4 dal numero 109 della classifica mondiale. Nel terzo Lorenzi parte malissimo e perde subito il servizio nel secondo gioco e poi non sfrutta tre palle per il controbreak. Rola tiene sempre la battuta e alla fine chiude per 6-3.

La testa di serie numero uno del torneo è Fabio Fognini, che ha usufruito di un bye al primo turno ed affronterà l’estone Jurgen Zopp; mentre Matteo Berrettini ha sconfitto oggi all’esordio il moldavo Radu Albot e se la vedrà con il russo Andrey Rublev.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Action Sports/Shutterstock