Atletica, Marcell Jacobs torna e corre in 10.18. Leonardo Fabbri spedisce il peso oltre i 20 metri, un italiano oltre il muro dopo 14 anni

Marcell Jacobs è tornato in gara dopo il piccolo acciacco fisico che gli aveva impedito di partecipare ai Giochi del Mediterraneo e ha corso un positivo 10.18 sui 100 metri a Trieste. Il 23enne, che un mese si era spinto a 10.08 nella gara del 10.03 di Filippo Tortu, conferma di poter fare la differenza a certi livelli e proverà a essere protagonista agli Europei in programma a inizio agosto a Berlino. Sempre nel capoluogo giuliano da annotare la bella spallata di Roberto Bertolini che ha scagliato il suo giavellotto a 80.24, prima volta in stagione oltre gli 80 metri.

Ottima prestazione di Leonardo Fabbri che a Leiria (Portogallo) ha spedito il suoi peso a 20.07: il 21enne realizza il record italiano U23 (superato lo storico 19.92 dell’olimpionico Alessandro Andrei che reggeva dal 1981). Era da ben 14 anni che un italiano non andava oltre il muro dei 20 metri: ora il fiorentino punta a un risultato importante anche durante la rassegna continentale visto che ha proprio strappato il minimo.