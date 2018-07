Andrea Dovizioso, GP Germania 2018: “Siamo veloci, ma in gara conterà la gestione delle gomme”

Andrea Dovizioso è soddisfatto della quinta posizione in griglia nel GP di Germania. Il pilota della Ducati, infatti, è riuscito oggi a correggere una prima parte di weekend che l’aveva visto fuori dal Q2. “È andata bene. Stamattina per pochi millesimi sono rimasto fuori dal Q2. Qui c’è equilibrio e siamo tutti al limite“, ha dichiarato il forlivese ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

“Qua la media va bene quindi siamo riusciti a fare dei buoni tempi. Ho fatto un bel tempo alla fine. Abbiamo cambiato vari set-up senza capirci tanto, perché il grip cala ed è difficile avere feedback precisi. Ma siamo stati veloci“, ha proseguito Dovi, che per la gara si è detto fiducioso pur individuando una chiave di lettura complicata. “Il problema è il limite delle gomme. Siamo veloci ma nessuno ha davvero sotto controllo il calo delle gomme. Quindi dobbiamo essere pronti su questo. Più che la velocità, farà la differenza soprattutto la gestione della gomma dietro, anche più che in altre piste. In ogni caso mi aspettavo di essere competitivo qua e più di una Ducati è veloce. Quindi la base è buona. Ma in gara sarà diverso perché non conta solo la velocità“.













