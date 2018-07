Andrea Dovizioso, GP Germania 2018: “Pedrosa è un esempio. Dobbiamo migliorare nella gestione delle gomme”

Giorno di conferenza stampa di presentazione del GP di Germania, nono round del Mondiale 2018 di MotoGP, e l’annuncio del ritiro di Daniel Pedrosa ha suscitato tante reazioni tra i piloti presenti.

Andrea Dovizioso, centauro della Ducati, ha sottolineato le qualità dello spagnolo della Honda, ricordando alcuni episodi del passato: “Pedrosa è un pilota che ha lottato in tutte le condizioni. Ricordo la sua gara al Mugello nel 2001, eravamo gli ultimi, non avevamo esperienza, eravamo lentissimi… Dani è stato mio compagno di team, era più veloce di me e ho sempre cercato di imparare qualcosa da lui, per me è un esempio. Anche noi arriveremo un giorno a questa decisione. Guida in modo fantastico, già si vedeva nella 250cc. In MotoGP ha mantenuto questo stile, ho cercato di imparare il più possibile da lui. Per me è stato fondamentale avere una persona come lui da seguire, grazie a lui ho migliorato il mio stile e il modo di affrontare un weekend di gara”.

Un Mondiale complicato per Dovizioso, viste le cadute a Jerez, Le Mans ed a Barcellona. Per tradizione, questa non è una pista molto adatta alle caratteristiche della Rossa ma il forlivese ha sottolineato: “Questa stagione è diversa dagli anni passati, quest’anno siamo messi meglio rispetto al 2017. Il problema è che abbiamo fatto degli errori. Prima di Assen mi sentivo fiducioso e penso che potremo essere competitivi anche qui in Germania. Dobbiamo continuare a lavorare per quanto riguarda la gestione delle gomme, non abbiamo ancora l’assetto ideale. Uno dei nostri punti di forza è l’accelerazione, in questo circuito però ci sono molte curve, quindi non sarà semplice”.













FOTOCATTAGNI