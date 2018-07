Andrea Dovizioso, GP Germania 2018: “È presto per fare considerazioni. Ho lavorato troppo per salvare la gomma”

Andrea Dovizioso non perde il sorriso, dopo l’ennesima gara complicata al Sachsenring: “Non ho mai fatto grandi risultati qui, quindi è comunque il Dovi migliore di sempre qui“. Così ha aperto il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “È presto per fare considerazioni. Abbiamo tante idee, si tratta di piccoli dettagli. Ma sono tanti e vanno interpretati. La Ducati è un po’ particolare. È la migliore in accelerazione ma solo in alcuni tipi di curve, non in tutte. Nei curvoni facciamo fatica“.

“Petrucci e Bautista hanno fatto una grande gara. Quindi potevamo fare di più e non ha senso ora fare considerazioni. Fino a metà gara eravamo veloci, con lo stesso passo dei primi. Ho lavorato tanto per salvare la gomma, era intelligente farlo ma non ha funzionato del tutto. Mi sono dovuto spremere troppo fisicamente per colmare curve in cui volontariamente non usavamo potenza. Cercare di restare lì si è rivelato un limite perché poi alla fine la gomma si è consumata del tutto. Qui bisogna guidare fluidi e non è la nostra caratteristica. Non possiamo essere contenti“.

Considerazioni amare, per Dovizioso, che allontana qualsiasi discorso sul Mondiale. “È inutile pensare a Marquez, bisogna migliorare in alcuni aspetti e poi pensare ad altro. Anche la Yamaha sta migliorando, in campionato sono lontani“.













