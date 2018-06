Volley femminile, Nations League 2018: le squadre qualificate alle Final Six e i due gironi, Italia eliminata

Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2018 di volley femminile. Dopo 5 durissime tappe e 15 partite giocate da ogni squadra, conosciamo le sei formazioni che parteciperanno alla Final Six in programma a Nanjing (Cina) dal 26 giugno al 1° luglio.

Gli USA Campioni del Mondo hanno chiuso al primo posto davanti alla Serbia Campionessa d’Europa. Terzo posto per il Brasile, quarta l’Olanda (entrambe con 12 vittorie all’attivo, ma con meno punti rispetto alle slave). A completare il lotto delle qualificate è la Turchia (11) insieme alla Cina Campionessa Olimpica, ammessa in qualità di Paese organizzatore nonostante un deludente nono posto finale. L’Italia chiude in sesta posizione e deve dire addio agli atti conclusivi.

Sono così stati definiti anche i due gironi della Final Six: la Cina se la dovrà vedere con il Brasile e con l’Olanda; gli USA affronteranno Serbia e Turchia. Le prime due classificate si affronteranno nelle semifinali incrociate.

POOL A:

Cina

Brasile

Olanda

POOL B:

USA

Serbia

Turchia

CLASSIFICA FINALE NATIONS LEAGUE 2018:

# NAZIONE VITTORIE PUNTI 1. USA 13 40 2. Serbia 12 37 3. Brasile 12 35 4. Olanda 12 34 5. Turchia 11 35 6. Italia 10 29 7. Russia 8 23 8. Polonia 8 22 9. Cina 7 22 10. Giappone 7 20 11. Germania 5 15 12. Corea del Sud 5 14 13. Belgio 4 12 14. Rep. Dominicana 3 12 15. Thailandia 2 7 16. Argentina 1 3













(foto FIVB)