Volley femminile, Nations League 2018: Italia, addio Final Six. Olanda e Turchia eliminano le azzurre

Tramonta definitivamente il sogno Final Six per l’Italia nella Nations League 2018 di volley femminile. A eliminare matematicamente le azzurre dalla corsa verso gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale è stata la vittoria della Turchia contro la Germania. Le ragazze di Giovanni Guidetti si sono imposte per 3-1 sulle tedesche e hanno definitivamente staccato le azzurre: la nostra Nazionale, che ha surclassato il Belgio per 3-0, si trova al sesto posto con 9 vittorie e 27 punti all’attivo ma, anche in caso di successo domani sera contro il Brasile e di concomitante ko delle anatoliche contro la Cina, non potrà agguantare le 10 vittorie e 32 punti delle nostre avversarie.

A qualificarsi alla Final Six (in programma a Nanjing dal 26 giugno al 1° luglio) sono dunque Brasile (12 vittorie, 34 punti), USA (11 vittorie, 34 punti), Olanda (11 vittorie, 31 punti), Serbia (10 vittorie, 31 punti), Turchia (9 vittorie, 29 punti) e la Cina padrona di casa (le Campionesse Olimpiche sono ottave in classifica con 7 vittorie e 22 punti). Domani è in programma l’ultima giornata della fase preliminare che però servirà soltanto a stilare la classifica finale e a definire gli abbinamenti dei due gironi di Final Six.













(foto FIVB)