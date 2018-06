Volley Femminile, Giochi del Mediterraneo 2018. La seconda giornata di gare, tutti i risultati

Si è conclusa anche la seconda giornata di gare del torneo di pallavolo femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018. Turno di riposo per le ragazze dell’Italvolley, che hanno avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia.

Nel girone delle azzurre, la sfida tra Grecia e Cipro termina 3-0, quindi le elleniche confermano il loro primo posto nella Pool. Negli altri gironi invece, la Croazia si impone sull’Albania per 3-0 e la Spagna sconfigge con lo stesso risultato la Bosnia Erzegovina. Successo anche per la Slovenia, che vince 3-0 contro l’Albania.

L’Italia riprenderà a giocare lunedì 25 nel match contro Cipro, in cui sarà fondamentale vincere per rimediare alla sconfitta subita nell’esordio di venerdì e per proseguire la sua corsa verso la medaglia.

PROSSIMA PARTITA: ITALIA-Cipro ore 11.00, Lunedì 25.

