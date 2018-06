VIDEO Highlights Danimarca-Francia 0-0, Mondiali 2018: riviviamo le azioni salienti del match al luzhniki Stadium

Vince la noia ed il tatticismo al Luzhniki Stadium di Mosca per il confronto valido per il gruppo C dei Mondiali 2018 di calcio tra Francia e Danimarca. 0-0 il risultato finale di un match povero di spunti e condizionato, come è ovvio, dalla situazione di classifica che vedeva entrambe le squadre in una situazione favorevole rispetto all’Australia, terza incomoda per la qualificazione agli ottavi di finale, sconfitta però 2-0 dal Perù e quindi eliminata. Con questi risultati i francesi terminano in vetta al girone davanti proprio ai danesi. Pertanto i transalpini affronteranno la seconda del gruppo D che potrebbe essere anche l’Argentina mentre la Danimarca molto probabilmente affronterà la Croazia.

Riviviamo quello che ha proposto il rettangolo di gioco russo.

GLI HIGHLIGHTS DI DANIMARCA-FRANCIA 0-0







