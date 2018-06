VIDEO F1, GP Francia 2018: gli highlights della gara. Rimonta epica di Vettel, Raikkonen fenomenale: che sorpasso su Ricciardo!

Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha dominato la gara ed è tornato in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari ha tamponato Valtteri Bottas al via, poi ha inscenato una grande gara di rimonta conclusa in quinta piazza. Bella prova di Kimi Raikkonen che ha chiuso in terza posizione. Di seguito il VIDEO con gli highlights del GP di Francia 2018.













